女優の高橋由美子が9日、自身のインスタグラムで駅のホームで撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】不意打ちの透明感駅のホームで女優オーラ爆発 高橋は「#春の思い出」などのハッシュタグをつけて、「2026春いつかやってみたかった『青春18きっぷ』の旅実は故郷→金沢→福井にいってきました」と伝えた。アップしたのは切符を手にし、肩から黄色のバッグを下げ、帽子をかぶった