ベテラン俳優の高橋英樹が82歳になって初めてカップラーメンを食べたことを明かした。 【写真】具材たっぷりでカップラーメンに見えな～い 高橋は10日夜にブログを更新。タイトルを「ガチャガチャ晩ごはん(笑)」とし、「今夜は色々ガチャガチャの晩ごはん(笑)」と投稿。「まずはローストビーフ次に厚切りの鈴廣かまぼこ」とおいしそうな食べ物の写真を掲載。続けて、「こちらはラーメ