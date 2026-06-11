特設ページ等で無料配布、日本代表戦を応援しながらサッカーと漢字を楽しく学ぶ日本サッカー協会（JFA）と日本漢字能力検定協会（漢検協会）は6月11日、「全力蹴球プロジェクト」の第三弾として、SAMURAI BLUE（日本代表）の森保一監督とメンバー26人のプロフィールなどが掲載された漢字プリントを制作したと発表した。同プロジェクトは、スポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に、2025年6月から実施されている