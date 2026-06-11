代表デビュー戦でゴールを決めたテテ・イェンギFC町田ゼルビアのFWテテ・イェンギは、J1百年構想リーグやAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）での活躍が評価され、北中米ワールドカップ（W杯）のオーストラリア代表メンバーに滑り込んだ。現地時間6月6日のスイスとの国際親善試合でオーストラリア代表デビューを果たし、初ゴールを決めたテテが、ブラジルメディア「グローボ」に特集された。記事では、テテが代表デビュ