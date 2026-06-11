◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝東北福祉大９―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）２大会連続３８度目出場で連覇を目指す東北福祉大（仙台六大学）は９大会連続１６度目出場の大商大（関西六大学）に９―２で８回コールド勝ちし、４強入りした。先発した猪俣駿太（４年＝明秀日立）が６回に３点差に迫られ、なお１死一、三塁のピンチを迎えた。ここで登板した２番手・桜井椿稀（