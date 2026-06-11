広島・広陵は１１日、高校野球で春夏通算４１勝を挙げている中井哲之前監督（６３）が学校の理事と参与職を辞任したことを発表した。広陵は、昨年１月に起きた部内暴力問題をきっかけに、昨夏の甲子園大会で１回戦勝利後に出場辞退。中井前監督は８月に監督を退任していた。部内暴力を巡る第三者委員会は今月１日に報告書を公表。生徒同士や当時の指導者と生徒との間で、暴力や威圧的な言動が許容される空気があった可能性が