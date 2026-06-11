早くも2026年も残り半年に差し掛かっているので恒例の『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』を実施します！そこで、“ネット流行語大賞2026上半期”候補のノミネートワードを募集！ この半年間で何があったか、みなさん振り返ってみてください！下記のノミネートワードに入っていないもので、「あのワードは候補に入れるべき！」というものを記事内の応募フォームから送ってください。6月下旬に大賞の投票を実施予定です