きょう11日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜後7：00〜8：00）は「水彩画の才能ランキング」と「俳句の才能査定ランキング」の才能ランキングを届ける。【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平水彩画の才能ランキング水彩画査定には、初登場3人を含む5人が挑戦する。注目は、消しゴムはんことバナナアートで「才能アリ」を獲得している山口もえ。初挑戦の水彩画でも「絶対に