Hey! Say! JUMP・山田涼介主演によるドラマ化が発表された松下龍之介氏の小説『一次元の挿し木』が、6月11日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」において、本作初の1位を獲得。週間売上1.0万部で、累積売上は60.9万部となった。【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介本作は、宝島社が主催する第23回『このミステリーがすごい！』大賞の「文庫グランプリ」受賞作。2025年2月の発売直後、2025年2月17