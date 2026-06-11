お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。筋トレの様子を収めた動画を投稿しました。【写真を見る】【 コロチキ・西野創人 】「大会まで102日」現在の肉体を披露約1時間半のストイックな筋トレ動画を公開投稿には「大会まであと102日」とのコメントとともに、「#筋トレ」「#ダイエット」「#減量」「#ボディメイク」「#トレーニング」のハッシュタグが添えられています