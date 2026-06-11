薄小豆色の物体が、頭上を小刻みに進んでいる。１列に並んだ１６本のあずきバーが、３０の隊列をなし、さながらマーチングバンドのような正確な動きで見る人をくぎ付けにする。“行進”の後、横に倒され、包装されて箱に詰められていく。井村屋グループは今月５日、津市の本社内に設けた新工場「アイスＦＡＣＴＯＲＹ」を報道陣向けに公開した。約４０億円を投じた鉄骨２階建ての工場は、主力商品のあずきバーの供給力を高める