千葉ロッテマリーンズは11日、12日からマリーンズストア各店で横浜DeNAベイスターズとの交流戦コラボグッズを販売すると発表した。12日から14日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の横浜DeNA戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「DB.スターマン」をあしらったデザインをはじめ、計8種類をラインナップ。商品一例は以下の通り。＜千葉ロッテ