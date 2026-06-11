タレントの西野未姫が10日、自身のアメブロを更新。子どもたちとの日常の様子を報告した。【映像】西野未姫の家族ショット（複数カット）2022年11月にお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱と結婚、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月17日に第1子となる長女・にこりちゃん、2026年5月8日には第2子の長男・頑馬（がんば）くんが誕生していた。この日は「最近の日常はこんな感じです」と述べ、にこりちゃんと頑馬くん