【メキシコ市＝星聡、平沢祐】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日午後１時（日本時間１２日午前４時）から、メキシコ市のメキシコ市競技場（アステカ競技場）で、開幕戦のメキシコ―南アフリカ戦が行われる。１０日は前日記者会見が開かれ、両チームの監督らが意気込みを語った。共催国のメキシコは、１９７０、８６年大会以来３度目の自国開催で、過去２度はともに最高成績となる８強入りを果たしてい