衆議院憲法審査会で、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案についての審議が行われました。国民投票法の改正案は、与党と国民民主党、参政党が共同提出したものです。改正案には、公職選挙法との整合性をはかることを目的に、?現地に開票所を設置するための開票立会人の選任規定の整備、?投票立会人の選任要件の緩和、また?憲法改正案の広報のため、ラジオのAM放送だけでなくFM放送の利用も可能とする、との3項目が盛り込ま