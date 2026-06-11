漬物の年間購入数量は25年間で3割以上減少した。かつてはカレーとともに食卓に並ぶ機会の多かった福神漬も、家庭内での喫食習慣は薄れつつある。家庭内で「食べる習慣」の継承が難しくなるなか、福神漬国内トップシェアの新進（東京都千代田区）は、食育やイベントを通じた普及活動を続けている。次世代との接点づくりを通じ、福神漬文化の継承を目指す取り組みだ。赤と茶の福神漬を食べ比べその取り組みのひとつが、各地で