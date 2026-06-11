デジタル・シングル「Aeons」が好評配信中のコーネリアス（Cornelius）が、前作アルバム「夢中夢」のリリース前から現在までのライブ・ワールドツアーをまとめたドキュメンタリー映像を解禁。YouTubeにて公開した。映像は全4回の配信を予定しており、今回はその1回目。ライブ活動の再開となった2022年7月30日のフジロックフェスティバルから、東南アジアツアー、2023年のオーストラリアツアーまでの映像が公開された。今回の映像で