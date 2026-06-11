トーホーは5月26日、同社グループと取引先で構成する「トーホー会」の通常総会を都内で開催し、会員企業111社が出席した。総会では理事会での決議事項を報告。役員改選に伴い新会長にキユーピーの郄宮満社長を選出した。前任の久野貴久氏（日清オイリオグループ社長）は会計監事に就く。郄宮氏は会長就任のあいさつでサッカーW杯の話題に触れ、元日本代表監督の岡田武史氏が語った言葉を披露。岡田氏が監督時代に