整理収納アドバイザーFujinao（フジナオ）です。「片付けたい気持ちはあるのに、なかなか進まない」「SNSや本を見ても、自分の家ではうまくいかない」そんな時に気になるのが整理収納アドバイザーなどのプロの存在ではないでしょうか？実際にプロにお願いすると何が違うのか。今回はそのメリット、デメリットについて整理収納アドバイザーの視点から解説します。【詳細】他の記事はこちら片付けのプロに頼むメリットって！？整理収