オーブン料理や、フライ系の総菜の温めなおしに便利なオーブン。でも料理の量に対して天板が大きすぎたり、冷えてからじゃないと洗い物ができなかったりとデメリットもあります…。そんなデメリットを解消してくれるのが、ダイソーの商品！330円（税込）で購入できるシリコーン製のトレーが便利なのでご紹介しますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンオーブントレー価格：￥330（税込）サイズ（約）：28×12.5