ダイソーの食品売り場で見つけた『金山寺みそ』を実際に試してみました。少量サイズで気軽に購入でき、しかも公式より約50円お得というコスパの良さが魅力。麹のコクとやさしい甘辛さが特徴で、塩角の取れたまろやかな味わいは野菜や豆腐、ご飯との相性も抜群。気になるカロリーやおすすめの食べ方も含めてご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：金山寺みそ価格：￥108（税込）内容量：90g販売ショップ：ダイソー