ROIROMが、6月10日にミニアルバム『CLASSIC WAVE』をリリース。そのヒット祈願が、リリース日当日に東京・豊川稲荷東京別院で開かれ、本多大夢と浜川路己がご祈祷と絵馬奉納を行った。 （関連：【画像】豊川稲荷でヒット祈願、ふたり仲睦まじく絵馬を描くROIROM） ROIROMは、本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。国内外のオーディション番組に参加し、多くの注目が集まる中、2025年5月8日に結成発表