エア・カナダのマイケル・ルソー最高経営責任者（CEO）は、新たに就航を発表した札幌を「素晴らしい市場」を評した。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開かれたブラジル・リオデジャネイロで、本誌の質問に答えた。ルソーCEOは、自身は行ったことがないとしながらも、「調査の結果、季節によって大きな需要があることがわかったので、その機会を最大限に活用する。日本は私たちにとって非常に有望な市場」と述べた。さらに、「