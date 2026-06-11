ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『コンパクトミラー（ルーレット付、A）』は、鏡のフタがルーレットになっているユニークなコンパクトミラー。つい触りたくなる不思議な楽しさがあり、ストレッチやボディケアをするきっかけになるデザインです。デスクワーク中の気分転換にもぴったり。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コンパクトミラー（ルーレット付、A）価格：￥220（税込）販売ショッ