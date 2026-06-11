カー用品は武骨でシンプルなイメージですが、セリアには可愛いデザインのアイテムが揃っています！今回は特に気になった『カーサンバイザー用クリップ』をご紹介します。オーロラカラーのラインストーン付きで、つけっぱなしでも映えておしゃれ♡メガネやサングラス、チケットなどを挟んで省スペースで保管できて便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カーサンバイザー用クリップ ラインストーン価格：￥110（