石川県志賀町の海岸に全長およそ150メートルの巨大なホースが漂着していたことが分かりました。海底の土砂を取り除く際に使う浚渫用のパイプとみられ県が来週から撤去作業を行うことになりました。記者「志賀町の海岸に流れ着いた巨大なホース。ゴムや金属でできた巨大な万里の長城のようです」巨大なホースが流れ着いたのは、志賀町西海風無の海岸です。県の資源循環推進課によりますと、2025年12月、巨大なホースが沖合に漂って