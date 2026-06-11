◆米大リーグロッキーズ３×―２カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のロッキーズ戦で先発。５回２安打７奪三振無失点の快投で勝利投手の権利を得て降板したものの、救援陣が逆転を許して５勝目がスルリと消えた。チームは土壇場の９回にハップが同点の１５号ソロを放ったが、その裏にパレンシアがサヨナラ打を許して３連敗。最大１５あった貯金が消滅した。自