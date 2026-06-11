◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）３歳ダート３冠の第２戦、第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１が１０日、大井競馬場の２０００メートルで１６頭（ＪＲＡ４、南関東９、他地区３）によって争われ、ＪＲＡのフィンガー（牡３歳、美浦・田中博厩舎）が逃げ切って羽田盃に続く２冠目を手にした。戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝は地方所属だった１１年のクラーベセクレ