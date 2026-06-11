小学館から2024年秋に創刊された文芸誌『GOAT』（ゴート）の第4号『GOAT Summer 2026』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において週間売上2.6万部で、『GOAT』として初の1位を獲得。ジャンル別「文芸書」でも1位となった。【写真】躍動感あるショット！セレモニアルピッチに登場した宮島未奈氏『GOAT』はこれまで「愛」「悪」「美」をテーマに掲げてきた文芸誌。最新号となる本作では「食」をテーマに、『