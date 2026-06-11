ダンスボーカルグループ「ＤＡＰＵＭＰ」のＩＳＳＡが１１日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。この日、デビュー２９年を迎えたＩＳＳＡは「いろんなことがありすぎてあっという間でした」と明かした。木曜レギュラーでタレントの大久保佳代子は「ずっと色気ありますよね。ずっとスケベですよね、いい意味で」と伝えるとスタジオは爆笑に包まれた。これにＩＳＳＡは「どっちも