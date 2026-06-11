◆米大リーグブルージェイズ４−７フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は１０日（日本時間１１日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、７回に右犠飛を放つなど、３打数無安打１打点２三振１四球で打率は２割３分となった。３点を追う９回２死一塁の第５打席。２ストライクから見送った低めへのチェンジアップはボールの判定も、相手がＡＢ