世界的に活躍するガールグループであるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、配信シングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日午後1時にリリースする。それに先立って、ミュージックビデオが公開された。【動画】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEコラボMV「ICONIC BY MISTAKE」のミュージックビデオは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響く中、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負けな