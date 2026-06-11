◆ファーム・リーグ巨人―西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１１日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は育成・園田純規投手。今季は２軍で３勝３敗、防御率３・００。支配下昇格へアピールを続ける。打線は増田陸内野手が「１番・一塁」、リチャード内野手が「４番・ＤＨ」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・一塁増田陸２番・中堅相沢３番・右翼笹原４番・