東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」（運営：JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー）は10日、一部エリアのリニューアル情報を発表した。「丸の内坂エリア」が9月中旬に「地下 丸の内改札内エリア」へと生まれ変わる予定で、新ショップなど概要が明らかになった。【画像多数】何がある？グランスタ東京の新エリアマップ・新ショップ情報など2026年1月に閉店した「丸の内坂エリア」が、約8ヶ月の工事