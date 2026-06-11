日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭の著書「青天」が直木賞候補に選出されたことを報じた。番組では優れた文学作品に贈られる文学賞の「直木賞」でお笑いタレントとしては初めて若林が候補入りを果たしたことを伝えた。また同小説は若林が初めて手がけた小説で、自身も経験のある高校アメフト部を舞台にした作品であることを紹介。今年