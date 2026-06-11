男性6人組「DAPUMP」のISSA（47）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。グループのファンを公言する国民的スターを明かした。1997年にデビューしたグループはこの日が30回目のデビュー記念日。メンバー交代を経て苦しい時期もあったが、18年の「U.S.A.」で再ブレークを果たした。ISSAは売れたなと思った瞬間を問われ「数々の芸能人がファンと公言」と打ち明けた。「いろんな方が、