前走の日本ダービーで４着だったゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、新潟記念・Ｇ３（８月３０日、新潟競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。上原佑調教師が１１日、明かした。鞍上は引き続き武豊騎手を予定。同馬は武豊騎手との初コンビだった２走前の青葉賞を制覇。青葉賞馬が同年の新潟記念に出るのは、昨年のエネルジコに続いてのこととなる。その後に菊花賞を制したローテーションで