愛媛県砥部町は１０日、町指定ごみ袋の一部で、表示の容量と実際の大きさが違っていたと発表した。西条、今治の両市で指定ごみ袋の容量を巡る問題が相次いだことを受け、町が自主点検して判明した。指定ごみ袋全７種類に水を入れるなどして確認したところ、５種類で表示容量と実容量に差があった。３種類は表示容量を下回り、２種類は上回っていたという。実容量が不足していたのは可燃ごみ袋小、雑ごみ袋小、雑ごみ袋極小。