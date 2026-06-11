女優の栗山千明（41）が11日までにXを更新。自身になりすました偽アカウントについて注意喚起を行った。栗山の公式サイトでは「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております」と報告。「これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません。栗山千明のSNSアカウントは、X公式(https://twitter.com/chiakikuriyama_)以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください。ま