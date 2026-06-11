マーベル映画『X-MEN』（2000）のセイバートゥース役などで知られるタイラー・メインが、「極めて稀」とされる男性乳がんと診断されたことを公表した。 Instagramに投稿したのなかで、「残念な知らせがある。今日から化学療法を始めるんだ。男性の750人に1人が生涯で乳がんと診断されるけど、その1人が俺だ」と語ったメイン。キャプションには当初は「少し恥ずかしい」から「秘密にしておこうと思った」