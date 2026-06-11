映画『キューティ・ブロンド』最新作となるPrime Originalドラマ「エル」シーズン1が、2026年7月1日（水）よりPrime Videoにて独占配信されることがわかった。全8話一挙配信。日本版本予告が公開された。 本作は、今年で公開25周年を迎える大ヒット映画『キューティ・ブロンド』の前日譚。ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズを描く青春ドラマだ。舞台は1995年。高校生活を送