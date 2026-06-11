チャニング・テイタム＆ジョナ・ヒル主演、映画『21ジャンプストリート』シリーズ第3弾となる『24 Jump Street（原題）』が製作中であることが分かった。米が報じている。 『21ジャンプストリート』（2012）は、1987～1990年の同名ドラマシリーズの映画リブート版。高校時代は適役だったジェンコ（テイタム）とシュミット（ヒル）が新人警官としてコンビを結成し、犯罪特別捜査課“21ジャン