元ＨＫＴ４８で女優の山下エミリー（２７）が１１日、公式サイトなどを更新。。Ｊリーグ・Ｖ・ファーレン長崎に所属する岩崎悠人選手（２８）と結婚したことを発表した。山下は「ご報告」と題し、「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これから