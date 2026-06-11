凪良ゆうさん=東京都文京区、横関一浩撮影読み終えたら、誰かと語り合いたくなる。今の時代を生きる私たちにとっての、婚姻制度について。東京で生きる彼らが、結婚する理由について。凪良ゆうさんの新刊「多類婚姻譚」（講談社）に収められた五つの物語は、私たちが探し続ける愛や幸せのかたちを問うてくる。〈どれだけ社会人としてがんばっても、結婚という一点をクリアできない限り永遠に合格点をもらえないのは理不尽だと