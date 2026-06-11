メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の栄エリアで最も高いビルとなる、「ザ・ランドマーク名古屋栄」が開業しました。 「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、地上41階・地下4階建てで、高さが211mの栄エリアで最も高いビルです。 開業前には、約400人が並びました。 地下2階から地上4階に入る商業施設「HAERA」も開業し、人気のチーズケーキ店で行列ができるなど、にぎわいました。 「1番に