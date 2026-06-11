韓国代表に予期せぬ負傷者が発生した。韓国代表関係者は6月11日（現地時間）、DFキム・テヒョン（25、鹿島アントラーズ）が前日に足首を負傷し、グループリーグ3試合の出場は難しいと明らかにした。【写真】鈴木優磨も「？？」…“韓国のメッシ”衝撃イメチェンキム・テヒョンは10日、ウォーミングアップの一環として行われたロンドの最中に負傷したという。事前キャンプ地だった米ソルトレイクシティでも風邪による体調不良で2試