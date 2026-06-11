【モデルプレス＝2026/06/11】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式Instagramが、6月10日までに更新された。MIU（櫻井美羽）のヘアスタイルに注目が集まっている。【写真】ME:Iメンバー「高貴な猫ちゃんみたい」“別人級”ぱっつん前髪姿◆MIU、前髪ありのヘアスタイル公開投稿では、MIUのショットが複数枚公開された。長い前髪をセンター分けにしていた普段のイメージから一転し、眉毛より下のラインでパッツンに切っ