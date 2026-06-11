国道8号小松バイパス「佐々木IC～八幡IC」4車線化工事の様子。2024年3月に完成した。 無料＆信号なしの「小松バイパス」が全線4車線化 小松バイパスの開通状況 「小松バイパス」は、石川県能美市大長野から加賀市箱宮町に至る延長15.6kmの国道8号バイパスだ。国道8号は、新潟市から富山県、石川県などを経て京都市に至る総延長約593kmの主要幹線道路で、日本海沿岸地域を縦貫する広域交通軸として重要な役割を担ってい