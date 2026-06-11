2026年6月11日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道・十勝エリアのご当地グルメ「豚丼」に注目！【写真】初登場、JO1の大阪出身・金城碧海『あなたはまだ、本当の豚丼を知らない…北海道民の真実』では、肉の香りと甘辛ダレが魅力の北海道・十勝エリアのご当地グルメ「豚丼」を徹底調査！今や全国で食べられる人気の丼ものとなった「豚丼」。番組でも12年前に本場の魅力をたっぷりと伝え