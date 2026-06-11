演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第52回は人形浄瑠璃文楽太夫の竹本織太夫さん。三味線の家に生まれ、4歳の時から琴三味線の稽古を始めたという織太夫さんが、太夫の道を選んだ理由は――。（撮影：岡本隆史）【写真】竹本織太夫襲名披露口上の様子* * * * * * *「僕はこっちになる